Coupe du monde 2022 : le Qatar autorise finalement la vente régulée de l’alcool

Selon des informations dévoilées par Reuters, confirmées à RMC Sport par plusieurs membres du comité d’organisation, la vente de bières sera autorisée autour des stades trois heures avant les matchs de la Coupe du monde 2022. L’autorisation sera valable jusqu’à une heure après les rencontres. La vente d’alcool demeure interdite (hors zone VIP) à l’intérieur des huit stades de la compétition.

C’est une nouvelle qui va (un peu) dans le sens des supporters attendus en nombre à Doha à partir du 20 novembre. Pour rappel, la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique au Qatar et à l’intérieur des huit stades de la compétition (hors zones VIP).

L’alcool pas totalement interdit au Qatar

Le prix auquel les bières seront vendues est encore à l’étude, a indiqué la source. Bien que l’alcool ne soit pas totalement interdit au Qatar, sa consommation dans les lieux publics l’est. Les voyageurs ne peuvent entrer dans le pays s’ils transportent de l’alcool, même s’ils l’ont acheté dans les boutiques duty free des aéroports.

Ils ne peuvent pas non plus se procurer de l’alcool dans les magasins spécialisés situés dans la banlieue de Doha, où seuls les résidents étrangers munis d’un permis peuvent en acheter. Les touristes peuvent toutefois consommer de l’alcool dans les quelques hôtels et clubs possédant une licence les autorisant à en vendre. Une pinte de bière peut coûter jusqu’à 18 dollars dans ces établissements.