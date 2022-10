Coupe du monde 2022: la Tunisie menacée de disqualification

Représentant africain à la Coupe du monde 2022, la Tunisie pourrait être exclue du tournoi en raison des ingérences présumées des autorités locales dans les affaires internes de l’instance nationale. La FIFA a lancé un ultimatum à la FTF pour s’expliquer.

Le ciel n’est pas très dégagé pour la Tunisie, à quelques semaines de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Qualifiés pour le tournoi mondial, les Aigles de Carthage pourrait être exclus en raison d’ingérences présumées des autorités gouvernementales dans les affaires internes de la Fédération. Dans une correspondance envoyée à la FTF, la FIFA a demandé à l’instance faîtière du football tunisien de s’expliquer sur les cas d’ingérences politiques dans la gestion de la Fédération dont elle a eu vent.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC La Liga 2022-2023 Journée 12 ALM - : - Celta Vigo Serie A 2022-2023 Journée 12 Napoli - : - Sassuolo Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfB Stuttgart - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfL Wolfsburg - : - VfL BOCHUM Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 RB Leipzig - : - Bayer Leverkusen Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Bayern Munich - : - FSV Mainz 05 Premier League 2022-2023 Journée 14 NEW - : - AST Premier League 2022-2023 Journée 14 CRY - : - SOU Premier League 2022-2023 Journée 14 BRI - : - CHE Premier League 2022-2023 Journée 14 BRE - : - WOL Premier League 2022-2023 Journée 14 BOU - : - TOT La Liga 2022-2023 Journée 12 Cadiz - : - Atletico Madrid Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 PAR - : - TRO Serie A 2022-2023 Journée 12 LEC - : - Juventus La Liga 2022-2023 Journée 12 Sevilla - : - Rayo Vallecano Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Eintracht Frankfurt - : - Borussia Dortmund < >

«Il a été porté à notre connaissance que les autorités étatiques sembleraient vouloir s’immiscer dans les affaires et la gestion de la FTF, notamment en envisageant la dissolution du bureau fédéral… Les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence de tiers», lit-on dans un courrier daté du 24 octobre et adressé au président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jarii.

Selon le communiqué de la FIFA, la Fédération tunisienne a jusqu’à ce vendredi 28 octobre à minuit pour fournir à l’institution basée à Zurich en Suisse des éclaircissements sur ce sujet. Faute de quoi, le pays sera exclu de toutes les compétitions de la FIFA, le Mondial au Qatar y compris. Une menace réelle pour les Aigles de Carthage logés dans un groupe relevé composé de la France, tenante du titre, du Danemark et de l’Australie.

A préciser que cette demande d’explication de la FIFA survient quatre mois après la sortie musclée du gouvernement sur la gestion des affaires courantes de la Fédération. Les autorités locales avaient même menacer de dissoudre l’instance nationale. « Nous n’allons pas tolérer le laxisme des responsables du football tunisien dans une telle situation. Nous pouvons aller jusqu’à la dissolution du bureau fédéral, en toute légalité », avait expliqué un porte-parole du ministère de la Jeunesse et des Sports.