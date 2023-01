Coupe du monde 2022: la nouvelle sortie de Messi qui ne va pas plaire à Mbappé

Moins d’un mois après le sacre de l’Argentine au dépend de la France, qui a vu Kylian Mbappé couler des larmes, Lionel Messi est revenu sur l’exploit des siens. Et l’attaquant du PSG a à nouveau savouré son titre sur les réseaux sociaux.

Une sortie pour remuer le couteau dans la plaie? Champion du monde 2022, Lionel Messi a à nouveau célébré son titre. Dans un long post sur son compte Instagram, le capitaine de l’Albiceleste est revenu sur son sacre, remporté face à la France de Kylian Mbappé au terme d’une finale historique.

Auteur d’un doublé, le septuple ballon d’or avait permis aux siens d’accrocher une troisième étoile à leur maillot, au nez et à la barbe (s’il en a) du natif de Bondy, qui n’a d’ailleurs pas pu retenir ses larmes au terme de la rencontre, son triplé n’ayant pas suffit aux Bleus de conserver leur couronne.

« L’un des plus beaux mois du monde et je n’arrive toujours pas à y croire », se réjouit le joueur de 35 ans, vainqueur de sa première Coupe du monde. L’attaquant parisien a accompagné sa publication d’une vidéo retraçant les plus belles images de la finale, le 18 décembre dernier au Lusail Iconic Stadium, et des festivités au retour des joueurs de Lionel Scaloni à Buenos Aires.

« Quelle belle folie nous avons vécue pendant tout ce temps, que nous avons conclu en soulevant la coupe que nous voulions tous tant, écrit-il. Evidemment, être champion rend tout plus beau, mais quel beau mois j’ai passé. Je n’ai que de beaux souvenirs, ça me manque. Mes coéquipiers me manquent, le quotidien avec eux, les potes, les discussions, les entraînements, les conneries qu’on a faites… »

« Les conneries qu’on a faites me manquent »

Et Lionel Messi de poursuivre: « Comme c’était agréable de voir ma famille vivre une expérience inoubliable chaque jour pour tout le monde, et comme c’était beau d’aller aux matches et de voir la folie des gens sur le terrain et en Argentine. Dieu, merci pour tout. Comme je l’ai dit, je savais que tu allais me la donner. »

« Ce que je ne pouvais pas imaginer, c’était après l’avoir réalisé et je n’avais pas tort, car je n’aurais jamais pu imaginer la folie des gens lors des festivités. Eh bien, ça fait un mois que nous sommes… CHAMPIONS DU MONDE !!! », conclut-il. Un message qui ne va certainement pas plaire aux français….et peut-être aussi à Kylian Mbappé, son partenaire au PSG mais adversaire avec les Bleus ce soir-là.

Des « choses aussi futiles »

Récemment interrogé sur le sacre de l’Argentine et le chambrage des joueurs de l’Albiceleste qui l’ont particulièrement ciblé, le Bondynois a expliqué qu’il n’a d’autres chats à fouetter. «J’ai discuté avec lui (Messi) après le match pour le féliciter parce que, voilà c’est la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j’ai échoué. Il faut toujours rester beau joueur. Et les célébrations, ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas mon énergie dans des choses aussi futiles« , avait-il confié dans des propos rapportés par Foot Mercato.