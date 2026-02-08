Coupe de la Confédération CAF J5 : Wydad et Otôho gagnent, Nairobi United éliminé

Ce dimanche 8 février 2026, deux matches décisifs de la 5e journée de la Coupe de la Confédération CAF se sont joués respectivement à Nairobi et à Brazzaville. Le Wydad Casablanca et l’AS Otôho ont confirmé leur rang en remportant leurs rencontres, renforçant ainsi leur position dans leur poule.

À Nairobi, le Wydad a longtemps tenu le ballon sans parvenir à concrétiser malgré une domination nette en première période (59 % de possession) et une occasion franche manquée, tandis que les locaux n’avaient pas créé de véritable danger. Les remaniements introduits à la 65e minute par Amine Benhachem ont finalement porté leurs fruits en fin de match : Wissam Ben Yedder a arraché la victoire à la 89e minute sur un service de Walid Nassi, scellant un succès 1-0. Ce résultat propulse les Marocains en tête du groupe B avec 12 points, et constitue un pas important vers la qualification pour les quarts ; Nairobi United, lui, demeure à zéro point et est éliminé de la course.

À Brazzaville, l’AS Otôho a pris l’avantage dès la première mi-temps. Pomi Nzaou a ouvert la marque à la 38e minute, sur une passe décisive de Prince Mouandza. Cinq minutes plus tard, Klegnime Koné a doublé la mise après une belle offrande de Japhet Mankou, juste avant la pause. En deuxième période, Koné a aggravé le score en inscrivant son deuxième but à la 79e minute, sur une passe de Gosim Elenga, permettant à Otôho de s’imposer 3-0.

Répercussions pour la suite de la phase de groupes