Coupe de la Confédération CAF J5 : Wydad et Otôho gagnent, Nairobi United éliminé
Ce dimanche 8 février 2026, deux matches décisifs de la 5e journée de la Coupe de la Confédération CAF se sont joués respectivement à Nairobi et à Brazzaville. Le Wydad Casablanca et l’AS Otôho ont confirmé leur rang en remportant leurs rencontres, renforçant ainsi leur position dans leur poule.
À Nairobi, le Wydad a longtemps tenu le ballon sans parvenir à concrétiser malgré une domination nette en première période (59 % de possession) et une occasion franche manquée, tandis que les locaux n’avaient pas créé de véritable danger. Les remaniements introduits à la 65e minute par Amine Benhachem ont finalement porté leurs fruits en fin de match : Wissam Ben Yedder a arraché la victoire à la 89e minute sur un service de Walid Nassi, scellant un succès 1-0. Ce résultat propulse les Marocains en tête du groupe B avec 12 points, et constitue un pas important vers la qualification pour les quarts ; Nairobi United, lui, demeure à zéro point et est éliminé de la course.
À Brazzaville, l’AS Otôho a pris l’avantage dès la première mi-temps. Pomi Nzaou a ouvert la marque à la 38e minute, sur une passe décisive de Prince Mouandza. Cinq minutes plus tard, Klegnime Koné a doublé la mise après une belle offrande de Japhet Mankou, juste avant la pause. En deuxième période, Koné a aggravé le score en inscrivant son deuxième but à la 79e minute, sur une passe de Gosim Elenga, permettant à Otôho de s’imposer 3-0.
Répercussions pour la suite de la phase de groupes
Ce succès place Otôho à 9 points, à hauteur du leader à l’aube de la dernière journée, tandis que Stellenbosch reste limité à 4 points et voit ses chances de qualification sérieusement compromises. Les résultats de cette 5e journée resserrent les enjeux avant l’ultime round, où chaque rencontre prendra une importance décisive pour connaître les équipes qui décrocheront leur ticket pour les quarts de finale.