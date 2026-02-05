Coupe de France : Martial Godo marque à nouveau avec Strasbourg

Strasbourg a parfaitement entamé son huitième de finale de la Coupe de France contre l’AS Monaco, grâce à un but précoce signé Martial Godo. L’attaquant ivoirien a rempli son rôle dès la 7e minute, permettant aux locaux de prendre l’avantage très tôt dans cette affiche attendue.

L’ouverture du score est née d’un mouvement côté droit où Diego Moreira a pesé en combinant vitesse et percussion avant d’armer un centre dans la surface. Panichelli, bien placé, a remis de la tête le ballon dans l’axe, offrant à Godo une finition à bout portant qu’il a transformée sans trembler.

Ce but, fruit d’une action collective bien menée, donne une longueur d’avance aux Strasbourgeois dans ce match à élimination directe. Monaco va devoir hausser son niveau et réagir rapidement s’il veut renverser la situation et poursuivre son parcours dans la compétition.

Impact immédiat sur la rencontre