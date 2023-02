Coupe de France: le tirage au sort complet des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a été effectué ce jeudi soir dans l’émission Tout le Sport sur France 3. Tombeur du PSG au tour précédent, l’OM hérite d’Annecy, club de Ligue 2.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France ont pris fin ce jeudi soir, avec la qualification du Racing Club de Lens aux dépens du FC Lorient à l’issue d’une séance de tirs au but décisive (1-1, 4 tab à 2). Avant ce match, la Ligue avait déjà effectué au tirage au sort des quarts de finale de la compétition dans l’émission Tout le Sport sur France 3. Après avoir battu le PSG au tour précédent, l’Olympique de Marseille s’en tire bien. En effet, les Marseillais sont tombés sur Annecy, actuellement cinquième de la deuxième division française. L’OM est clairement favori pour ce choc.

De son côté, l’Olympique Lyonnais, l’autre favori de la suite du tournoi, accueillera Grenoble, cinquième de L2. Une rencontre également à la portée des Lyonnais, qui ont du mal en championnat et vont tenter d’aller au bout dans cette Coupe de France. Pour le reste, Rodez se déplacera sur la pelouse de Toulouse alors que le FC Nantes, toujours en course pour défendre son titre, accueillera le RC Lens (L1). Pour rappel, les quarts de finale sont programmés le mardi 28 février et mercredi 1er mars.

Le programme complet des quarts de finale

Olympique de Marseille (L1) – Annecy (L2)

Olympique Lyonnais (L1) – Grenoble (L2)

Toulouse FC (L1) – Rodez (L2)

FC Nantes (L1) – RC Lens (L1)