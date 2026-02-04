Benin Web TV
Coupe de France 8es : Paris FC annonce son groupe pour Lorient

Ce soir, le Paris FC se déplace en Bretagne pour disputer aux alentours de 19h30 GMT un huitième de finale de la Coupe de France face au FC Lorient, rencontre retransmise sur beIN Sports 6. Le club francilien a pris ses quartiers dans le Morbihan en vue de cette confrontation à élimination directe.

Football
Coupe de France 8es : Paris FC annonce son groupe pour Lorient
Stéphane Gili a confirmé un groupe de 21 joueurs pour le voyage, dans lequel figurent les trois recrues venues renforcer l’effectif : Ciro Immobile, Davide Coppola et Rudy Matondo. Le staff mise donc sur ces renforts pour tenter de franchir ce tour et rallier les phases finales de la compétition.

Le contingent retenu se compose de deux gardiens, Nkambadio et Trapp ; plusieurs défenseurs dont Mbow, Kolodziejczak, Otávio, Coppola, Ollila et Sangui ; un milieu rassemblant Matondo, Lopez, Marchetti, Munetsi, Camara et Kebbal ; enfin, l’attaque est formée de joueurs tels que Lopez, Koleosho, Ikoné, Simon, Geubbels, Krasso et Immobile.

Points à suivre avant le coup d’envoi

La présence d’Immobile, arrivé récemment, attirera naturellement l’attention, tout comme l’intégration de Coppola en défense. Le choix de Gili pour la feuille de match sera scruté, notamment la manière dont il répartira le temps de jeu entre titulaires habituels et nouveaux venus. Le déplacement dans le Morbihan marque l’une des premières occasions pour ces recrues de se jauger en compétition officielle sous les couleurs du Paris FC.

