Coupe CAF: l’ASEC au Congo, le TP Mazembe contre l’US Monastir, le tirage complet

La Confédération africaine de football a effectué ce lundi le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe de la Confédération. Les grands favoris ne sont pas épargnés.

Après le tour de cadrage, place à la phase finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. La répartition des groupes a été effectuée ce lundi par la Confédération africaine de football. Double vainqueur de la compétition et grand favori pour le sacre suprême, le TP Mazembe n’a pas été épargné dans cette phase de poule.

Les Corbeaux de Lubumbashi sont tombés dans le groupe D où figurent les Tunisiens de l’US Monastir, les Tanzaniens de Young Africans et les Maliens du Real Bamako. Des équipes souvent difficiles à manœuvrer.

Le tirage est clément pour les FAR Rabat qui croiseront les crampons avec le Future FC, qui joue sa première phase finale d’une Coupe CAF, et le club togolais d’ASKO de Kara. Le club de la capitale marocaine devra toutefois se méfier des Égyptiens de Pyramids FC.

Reversé de la Ligue des Champions, l’ASEC Mimosas tentera de valider son ticket pour le second tour de la Coupe de la Confédération contre les Diables Noirs, le DCMP et les Nigérians de Rivers United dans la poule B. Enfin, dans le groupe A, l’USM Alger fait office de favori devant les Congolais du FC Saint Éloi Lupopo, les Sud-africains de Marumo Gallants et le club libyen d’Al Akhdar SC.

Le tirage au sort complet des phases de groupe:

Groupe A :

USM Alger (Algérie)

Marumo Gallants (Afrique du Sud)

Al Akhdar SC (Libye)

FC Saint Éloi Lupopo (RD Congo)

Groupe B :

Asec Mimosas (Côte d’Ivoire)

Diables Noirs (Congo)

Rivers United (Nigeria)

DC Motema Pembe (RD Congo)

Groupe C :

Pyramids FC (Égypte)

ASKO de Kara (Togo)

Future FC (Égypte)

AS FAR Rabat (Maroc)

Groupe D :

TP Mazembe (RD Congo)

US Monastir (Tunisie)

Young Africans (Tanzanie)

AS Real Bamako (Mali)