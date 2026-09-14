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Coupe CAF : Durban City bat Rukinzo 2-1 et passe 3-1 au cumul

Durban City s’est qualifié dimanche 13 septembre 2026 pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF. Le club sud-africain a battu Rukinzo 2-1 au stade Intwari de Bujumbura et s’impose 3-1 sur l’ensemble des deux manches.

André Kouagou Assane
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Coupe CAF : Durban City bat Rukinzo 2-1 et passe 3-1 au cumul
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Kyle Jurgens a donné l’avantage aux visiteurs après seulement 32 secondes, sur un centre de John Mokone. Samkelo Maseko a doublé la mise à la 36e minute, avant que Destin Manirho ne réduise l’écart pour Rukinzo à huit minutes de la fin.

Durban City abordait ce retour avec une avance d’un but après son succès 1-0 du 6 septembre au Moses Mabhida Stadium. Le club du KwaZulu-Natal a ainsi gagné les deux manches de cette confrontation face au représentant burundais.

Cette qualification prolonge la toute première campagne continentale de Durban City. Le club dispute cette saison sa première participation aux compétitions interclubs de la CAF.

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