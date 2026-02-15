Coupe CAF : CRB bat Otoho 2-1

Après quatre minutes de temps additionnel, l’arbitre a mis fin à la confrontation entre le CR Belouizdad et l’AS Otoho, disputée lors de la dernière journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération. Recevant son adversaire, le CRB s’est imposé sur le score de 2-1.

La première période a été décisive : Yacine Belhocini a ouvert le score à la 14e minute, puis Youcef El Melali a porté l’avance des locaux avant la pause, à la 41e minute. En seconde période, les Congolais de l’AS Otoho ont réduit l’écart grâce à une réalisation de Bandiougou Diallo à la 68e minute, sans toutefois parvenir à renverser le résultat.

Le scénario a été marqué par une domination tangible des Algérois en première mi-temps, tandis que les visiteurs se sont montrés plus entreprenants après la pause, multipliant les tentatives pour revenir au score. Malgré la pression adverse en fin de rencontre, le gardien et la défense belouizdadies ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Bilan du groupe