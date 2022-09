Coupe arabe U17: le Maroc écarte l’Egypte et file en demi-finale

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe arabe U17 après sa victoire face à l’Egypte (2-0), vendredi soir, à Oran en Algérie.

Les Lionceaux de l’Atlas seront également au rendez-vous des demi-finales de la Coupe arabe U17 2022 qui se déroule en Algérie. L’équipe marocaine s’est en effet qualifiée pour le dernier carré du tournoi après sa victoire face à l’Egypte (2-0), vendredi soir en quart de finale.

Dominatrice et précise devant les buts adverses, l’équipe chérifienne s’est imposée sur des réalisations de Abdelhamid Maali et de Ayman Annaher. Le premier a débloqué la situation pour les siens à la 80è minute, tandis que le second a scellé la victoire de l’équipe marocaine en fin de rencontre (90+4).

Suite à cette victoire, le Maroc affrontera en demi-finale la sélection du Yémen, qui s’est également qualifiée pour le dernier carré après sa courte victoire sur l’équipe soudanaise (1-0). A ajouter que l’autre demi-finale opposera l’Algérie à l’Arabie Saoudite.

Les Fennecs cadets ont arraché leur billet pour le dernier carré après leur victoire au forceps face à la Tunisie. L’équipe algérienne s’est imposée aux tirs au but contre les valeureux Aiglons de Carthage. De son côté, l’Arabie Saoudite U17 s’est facilement défait de l’Irak (4-1).