Coup dur pour le Ghana: deux cadres d’Otto Addo forfaits pour le Mondial 2022

Le sélectionneur national des Black Stars, Otto Addo, va être privé de Joseph Wallacott et Iddrisu Baba pour la Coupe du monde 2022, alors que le Ghana lance son tournoi le 24 novembre prochain face au Portugal.

C’est sans doute une très mauvaise nouvelle pour le Ghana, à une semaine de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Black Stars vont devoir se passer des services de deux de leurs cadres pour ce tournoi. Le sélectionneur national, Otto Addo sera en effet privé de Joseph Wallacott et d’Iddrisu Baba.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 15 Atalanta 2 : 3 Inter Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 PAR 5 : 0 AUX Serie A 2022-2023 Journée 15 AS Roma 1 : 1 Torino Serie A 2022-2023 Journée 15 MON 3 : 0 Salernitana Serie A 2022-2023 Journée 15 Verona 1 : 2 Spezia Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 BRE 2 : 1 TRO Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 MON 1 : 1 REI Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 LIL 1 : 0 ANG Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 NAN 2 : 2 AJA Premier League 2022-2023 Journée 16 BRI 1 : 2 AST Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 FSV Mainz 05 1 : 1 Eintracht Frankfurt Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Sitatunga 0 : 0 Adjidja Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Panthères 0 : 0 Réal Sport Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Damissa 0 : 0 Dynamique Djougou Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 STR 1 : 1 LOR Premier League 2022-2023 Journée 16 FUL 1 : 2 MUN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 SC Freiburg 4 : 1 Union Berlin Serie A 2022-2023 Journée 15 AC Milan 2 : 1 Fiorentina < >

Gardien de but de l’équipe ghanéenne, « Joojo » Wallacott souffre d’une blessure musculaire et est out pour cette compétition, comme le rapporte Sportworldghana. Quant à Iddrisu Baba, le milieu défensif de Majorque traine une gène musculaire. Un handicap qui l’écarte du voyage pour le Qatar, informe Ghanasoccernet.

De très gros coups durs pour le sélectionneur Otto Addo, alors que le technicien local va dévoiler ce lundi sa liste des joueurs retenus pour l’expédition en terre qatarie. Logé dans le très relevé groupe H, le Ghana partage sa poule avec le Portugal, la Corée du Sud et l’Uruguay. Les Black Stars sont d’ailleurs impatients d’en découdre avec la Céleste, qui les avait empêchés d’atteindre les demi-finales en 2010 lors du Mondial sud-africain, pour la première fois de leur histoire.

C’est en tout cas ce qu’a confié Alidu Seidu à RFI. Dans un entretien accordé à la chaine française, le défenseur a expliqué que les siens ne rêvent que de laver cet affront à eux infliger notamment par un certain Luis Suarez, annoncé présent pour cette opposition. « C’est vrai que l’Uruguay a marqué l’histoire du football au Ghana. Là-bas, tout le monde attend ce match », a expliqué l’international ghanéen.