Coup dur pour le Barça: Xavi perd un autre cadre

En plus d’Andreas Christensen, l’infirmerie blaugrana a enregistré un nouveau patient en la personne de Franck Kessié, blessé lors de la défaite face à l’Inter Milan (0-1) en Ligue des champions, a annoncé ce mercredi le Barça dans un communiqué.

La défaite du Barça face à l’Inter Milan (0-1), mardi soir, en troisième journée du groupe C de la Ligue des champions, a plus que laissé des traces dans le camp catalan. Si le résultat de la rencontre a plombé un peu plus les chances de qualification de l’équipe espagnole en huitième de finale, l’actuel leader de la Liga sort également avec plusieurs blessés. En effet, en plus d’avoir enregistré la blessure d’Andreas Christensen, le Barça vient d’annoncer que Frank Kessié a également été touché face aux Intéristes.

Dans un communiqué, les Culés ont indiqué que le milieu de terrain ivoirien souffre d’un allongement de l’adducteur de la cuisse droite. « Le joueur de l’équipe première Franck Kessie a un allongement au niveau de l’adducteur de la cuisse droite. Il est bas et son évolution marquera sa disponibilité », lit-on dans la note catalane. L’Eléphant rejoint donc une infirmerie déjà pleine à craquer où logent des patients comme Ronald Araujo, Jules Koundé Memphis Depay et Frenkie de Jong, tous blessés durant la trêve internationale

Rappelons que Franck Kessié est entré à la 82e minute de jeu à la place de Gavi. Le Barça n’a pas précisé la durée d’indisponibilité de son joueur mais ce dernier est très incertain pour la réception de Celta Vigo ce weekend en Liga et la manche retour face aux Rossoneri, la semaine prochaine, en C1.

[COMUNICADO MÉDICO ]



El jugador del primer equipo Franck Kessie tiene una elongación en el aductor del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/sXHtbr6S2K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 5, 2022