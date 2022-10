Coup d’État au Burkina : la CEDEAO applaudit le peuple burkinabé

La CEDEAO a déclaré ce dimanche, avoir pris acte du nouveau coup d’Etat au Burkina Faso et a annoncé l’envoie d’une mission diplomatique à Ouagadougou.

Après avoir condamné le coup de force militaire dans un précédent communiqué, la CEDEAO est revenue sur ses pas, après que, le président Paul-Henri Damiba a rendu sa démission. Dans un communiqué publié tard, ce dimanche, le président de l’organisation ouest-africaine M. Embalo, a déclaré qu’il a suivi avec préoccupation l’évolution de la situation au Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022 et salué les différentes parties au Burkina Faso d’avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends.

« Je prends note en particulier de la décision du Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de renoncer à ses fonctions de Président du gouvernement de transition du Burkina Faso, afin d’éviter une confrontation violente et un éventuel bain de sang« , a déclaré le président de la CEDEAO.

La CEDEAO acclame le peuple burkinabé

« J’applaudis le peuple du Burkina Faso et invite celui-ci à régler ses différends par le dialogue, et non par la violence », a encouragé M. Embalo qui, toutefois, « exige des autorités burkinabés à respecter l’engagement pris avec la CEDEAO ».

Comme à son habitude, en de pareilles circonstances, la CEDEAO a décidé d’envoyer une mission diplomatique à Ouagadougou. « Dans le cadre de l’engagement de la CEDEAO pour la paix et la stabilité du Burkina Faso, une délégation de la CEDEAO se rendra au Burkina Faso le lundi 3 octobre 2022« , peut-on lire dans le communiqué de la CEDEAO.

La délégation sera conduite par Mme Suzi Carla Barbosa, Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères de la Guinée Bissau et Présidente du Conseil des Ministres de la CEDEAO. Elle comprendra également Mahamadou Issoufou, ancien Président du Niger et Médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso et S.E. Dr. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO.