Coup d’Etat en Côte d’Ivoire? L’armée rassure Alassane Ouattara qu’il finira son mandat

Les forces de défense et de sécurité de la Côte d’Ivoire, ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la république Alassane Ouattara lors d’une cérémonie à la Présidence de la République au Plateau. C’était également l’occasion pour les militaires d’exprimer leur engagement envers l’Etat et son chef.

« Au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, je voudrais vous réitérer notre engagement et notre détermination à garantir la sécurité des institutions, des populations et des biens, et ce, conformément aux priorités de votre gouvernement sans esprit de recul et de reniement », a déclaré le général Lassina Doumbia, chef d’Etat-major des armées ivoiriennes.

Alors que la situation en Afrique de l’ouest avec les coups d’Etat devient assez inquiétante, avec le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et la tentative déjouée en Guinée-Bissau, le patron de la grande muette de Côte d’Ivoire a tenu à rassurer le président de la république qu’il ne risque pas d’en être également victime. « Les Forces de défense et de sécurité joueront leur partition afin que vous réalisiez en toute sérénité le projet d’avenir radieux que vous avez pour la Côte d’Ivoire. M. le président, vos forces sont en ordre et à vos ordres », a déclaré l’officier supérieur.

D’un autre côté, le chef de l’armée ivoirienne a mis l’accent sur la grande menace qui guette les pays du Golfe de Guinée, l’extrémisme islamiste. Le général Lassina Doumbia a rassuré que « nous ne cèderons aucun centimètre de notre territoire même s’il arrivait de prendre des coups. Soyez rassurés que nous avons appris à le faire sans perdre notre capacité à en donner« .