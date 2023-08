Coup d’État au Niger: Simone Gbagbo se prononce

La Présidente du Mouvement des Générations Capables (MGC), Simone Ehivet Gbagbo, a exprimé ses préoccupations quant à la situation politique au Niger dans une déclaration rendue publique ce mercredi 9 août 2023.

En effet, la Présidente du MGC a exprimé sa colère envers ces sanctions, mettant en évidence qu’elles pourraient causer une peine injuste au peuple nigérien et fragiliser encore plus la région ouest-africaine. « Ces sanctions apparaissent ainsi comme un avertissement à l’encontre de toute volonté des peuples africains de lutter pour leur souveraineté ». A-t-elle confié.

De plus, Simone Gbagbo a demandé une réévaluation des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, y compris le Niger, dans un geste de solidarité envers le peuple frère du Niger. Aussi, cette demande est cohérente avec sa vision d’une Afrique digne, souveraine et prospère.

Par ailleurs, elle a exprimé son soutien au retrait des troupes françaises du continent en mettant en avant l’importance de respecter la souveraineté des États africains. « Je rappelle qu’après des siècles d’esclavage, des décennies de colonisation et d’indépendance politique, toute tentative de recolonisation de l’Afrique contemporaine est inacceptable. Je déclare que le moment est venu de retirer du continent africain toutes les forces militaires françaises », a-t-elle affirmé.

Pour rappel, lors d’un sommet extraordinaire, le Niger a été confronté à des sanctions économiques et financières, qui pourraient inclure une intervention militaire si le président déchu n’était pas rétabli dans ses fonctions.