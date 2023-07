Coup d’État au Niger: l’ONU suspend toutes ses opérations humanitaires

Les opérations humanitaires de l’ONU au Niger « sont suspendues » en raison du coup d’Etat, alors que le pays fait déjà face à une situation humanitaire « complexe », a annoncé jeudi le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric.

Le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) « nous indique que les opérations humanitaires sont pour l’instant suspendues, en raison de la situation », a-t-il indiqué à la presse. Selon Ocha, le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire au Niger est passé de 1,9 million en 2017 à 4,3 millions en 2023.

« Malgré une saison agricole relativement réussie en 2022 et les énormes efforts du gouvernement et de ses partenaires pour répondre à la crise alimentaire, 2,5 millions de personnes sont victimes d’insécurité alimentaire sévère », a précisé Ocha. Et ce nombre devrait atteindre 3 millions lors de la saison de soudure (juin à août) avant la prochaine récolte.

- Publicité-

Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023, d’autoproclamés membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont annoncé avoir mis fin au régime du président nigérien. «Nous, Forces de défense et de sécurité (FDS), réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez», celui du président Bazoum, a déclaré le colonel major Amadou Abdramane, entouré de neuf autres militaires en tenue.