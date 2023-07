Coup d’Etat au Niger ?: « les médias publics ne sont pas sous l’emprise militaire »

Contrairement à certaines informations qui circulent sur la toile depuis la matinée de ce mercredi 26 juillet 2023, une source contactée par BENIN WEB TV, affirme que la télévision nationale du Niger et la radio, ne sont pas sous l’emprise militaire. Toutefois, elle confirme la situation confuse au niveau de la Présidence.

Qu’est-ce qui se passe au Niger? Depuis ce mercredi matin, la situation est confuse à la Présidence du Niger, laissant penser à une tentative de coup d’Etat. Des informations reçues par BENIN WEB TV, l’accès à la Présidence a été bloqué par la garde présidentielle. Les raisons de ce blocage restent méconnues et aucun dispositif militaire n’a été détecté dans la zone du QG présidentiel.

Dans la foulée, des rumeurs font état d’une prise d’assaut des médias d’Etat. Mais en vrai, il n’en est rien. Du moins, pas pour l’instant. Selon une source contactée par BENIN WEB TV, la télévision nationale du Niger et la radio, ne sont pas sous l’emprise militaire. La même source ajoute par ailleurs, que la situation passe progressivement sous contrôle. Des proches du président Mohamed Bazoum assurent que le chef d’Etat et son épouse vont bien et sont actuellement au domicile présidentiel.

Dans la sous-région, le Niger reste l’un des derniers États sahéliens dirigés par un civil. Comme ses anciens homologues malien Ibrahim Boubacar Keïta, et burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, respectivement renversés les 18 août 2020 et 24 janvier 2022, Mohamed Bazoum est confronté à une situation sécuritaire extrêmement volatile.