Coup d’Etat au Niger: la junte fait un rappel important à l’armée française

Ce vendredi 11 août 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a dénoncé de nouvelles manœuvres suspectes des militaires français présents au Niger. Dans son 26e communiqué depuis le coup d’Etat, la junte a fait un rappel à l’armée française suite au communiqué n°19 dénonçant des accords militaires.

Les nouvelles autorités du Niger ne veulent plus des militaires français sur leur sol. Depuis que la junte a dénoncé les accords de défense et de sécurité signés entre le Niger et la France, l’armée française a un délai pour partir. Ce vendredi, le porte-parole des putschistes a rappelé « les délais accordés aux armées françaises pour quitter le territoire nigérien conformément aux accords (militaires) sont en train de courir ».

Ce vendredi 11 août 2023, la base militaire française de Niamey a reçu la visite surprise d’une foule de manifestants. Ces manifestants, dont le nombre est estimé à des milliers criaient fortement « à bas la France, à bas la CEDEAO ». Une manifestation intervient au lendemain du 2e sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a annoncé une intervention militaire au Niger.

🔸 Plusieurs milliers de partisans soutenant le Coup d'Etat manifestent en ce moment devant la base militaire française de Niamey.

Faut-il le rappeler, dès les premières heures du coup d’Etat, la France avait été très vite ciblée dans l’opinion. Accusée d’être un allié du président déchu, Mohamed Bazoum, la France essuient d’acerbes critiques. Le dimanche 30 juillet 2023 alors que la CEDEAO prenait de lourdes sanctions contre le Niger, des milliers de manifestants prenaient pour cible les locaux de l’ambassade de France au Niger.