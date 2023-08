Coup d’État au Niger : au moins 54 manifestants interpellés à Niamey

Le dimanche 13 août 2023, un court rassemblement a eu lieu à Niamey en faveur du président nigérien destitué Mohamed Bazoum. Pendant ces rassemblements, strictement interdits par la junte, au moins 54 personnes ont été arrêtées.

Des banderoles imprimées avec des slogans tels que « Tous unis pour la sauvegarde des acquis démocratiques », « Non à la manipulation des populations », « Vive la communauté internationale » ont été utilisées lors d’un rassemblement dimanche matin à Niamey en réponse aux manifestations pro-junte.

La police a immédiatement dispersé le rassemblement des militants pro-Bazoum. Selon le réseau des organisations non gouvernementales Associations pour la défense des droits de l’homme et la démocratie, au moins 54 personnes ont été appréhendées à Niamey et dans la région de Zinder.

Les militants du PNDS demandent également la libération du président Bazoum, qu’ils considèrent comme leur « otage ». Par ailleurs, ils expriment leur mécontentement quant aux conditions de détention de l’otage, qui est privé du minimum vital. Notons que les dirigeants de la junte au pouvoir ont souligné la stricte interdiction de toutes les manifestations ou événements qui soutenaient Mohamed Bazoum.