Coup d’État au Gabon : situation calme à Libreville (diplomate)

La situation dans la capitale gabonaise de Libreville est calme, l’ambassade russe n’est pas menacée. C’est ce qu’a déclaré à TASS la mission diplomatique.

« Tout est calme pour l’instant, rien ne menace la sécurité de l’ambassade », est-il indiqué.

Plus tôt mercredi, les militaires gabonais ont annoncé avoir pris le pouvoir dans le pays, dissous toutes les institutions d’État et créé un Comité de transition et de restauration des institutions.

La déclaration militaire est intervenue quelques heures après que la commission électorale a officiellement annoncé la victoire d’Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 26 août, avec 64,27% des voix. Il a été réélu pour un troisième mandat.

On ne sait pas où se trouve actuellement le président. Les autorités n’ont pas encore fait de déclaration officielle.