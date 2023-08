Coup d’État au Gabon : l’UE annonce se prononcer le 31 août

L’UE n’a pas encore de confirmation sur un coup d’État militaire au Gabon, mais si ces informations sont confirmées, la situation dans le pays sera discutée par les ministres européens des Affaires étrangères à Tolède le 31 août. C’est ce qu’a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

« Je n’ai appris ces nouvelles que tôt ce matin, elles sont trop confuses pour l’instant. Si ces informations sont confirmées, il s’agit d’un nouveau coup d’État militaire qui accroît l’instabilité dans l’ensemble de la région. Si ces informations sont confirmées, je les soumettrai aux discussions des ministres des Affaires étrangères [le 31 août] », a-t-il noté.

Les militaires gabonais ont annoncé avoir pris le pouvoir dans le pays, dissous toutes les institutions d’État et créé un Comité de transition et de restauration des institutions. C’est ce qu’a fait savoir la chaîne Gabon 24.

« Aujourd’hui, nous, forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité de transition et de restauration des institutions, avons décidé, au nom du peuple gabonais, de défendre la paix en mettant fin au régime actuel », ont-ils déclaré. « À cet effet, les élections du 26 août, ainsi que leurs résultats préliminaires sont annulées. Les frontières sont fermées jusqu’à nouvel ordre et toutes les institutions du pays sont dissoutes. » Le studio de la chaîne Gabon 24 se trouve dans les bâtiments de l’administration présidentielle du Gabon.

L’agence Reuters, pour sa part, a fait savoir que des coups de feu avaient été entendus à Libreville, la capitale du Gabon.

La déclaration militaire est intervenue quelques heures après que la commission électorale a officiellement annoncé la victoire d’Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 26 août, avec 64,27% des voix. Il a été réélu pour un troisième mandat.

On ne sait pas où se trouve actuellement le président. Les autorités n’ont pas encore fait de déclaration officielle.