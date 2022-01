Coup d’Etat au Burkina Faso: Nana Akufo-Addo convoque un sommet extraordinaire de la CEDEAO

Les dirigeants de la CEDEAO tiendront un sommet extraordinaire virtuellement sur la situation politique au Burkina Faso, annonce ce mercredi, un communiqué de l’organisation sous-régionale.

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé ce mercredi, un sommet extraordinaire de l’organisation sur la situation du Burkina Faso. Au cours de ce sommet, les dirigeants de la sous-région vont discuter et examiner les développements politiques récents au Burkina Faso, à la suite du coup d’État du 24 janvier 2022 dans le pays.

Le Sommet se tiendra virtuellement le vendredi 28 janvier 2022. D’après le communiqué, ce sommet a été convoqué par le président ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Dans un communiqué mardi, la CEDEAO a noté que « malgré les appels de la communauté régionale et internationale au calme et au respect de la légalité constitutionnelle, la situation au Burkina Faso est caractérisée par un coup d’Etat militaire ce lundi 24 janvier 2022, suite à la démission du Président Roch Marc Christian Kaboré, obtenue sous la menace, l’intimidation et la pression des militaires après deux jours de mutinerie »

Dans sa déclaration, la CEDEAO a réitéré sa condamnation ferme sur le coup de force des militaires qui « marque un recul démocratique majeur pour le Burkina Faso ».