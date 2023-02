Coup de tonnerre au PSG: Achraf Hakimi accusé de viol

Selon les informations révélées par Le Parisien, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, est accusé de viol par une jeune femme. Le parquet français a ouvert une enquête.

Le défenseur marocain Achraf Hakimi se trouve actuellement au cœur d’une affaire des plus graves. En effet, Le Parisien a révélé que le parquet de Créteil avait ouvert une enquête pour viol à l’encontre du Latéral droit du PSG. Une jeune femme a déclaré avoir été victime de violences sexuelles commises par l’international marocain dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la suspecte, après avoir entraîné une discussion sur Instagram le 16 janvier dernier, elle et le footballeur se seraient rencontrés à son domicile, après que ce dernier lui ait commandé un Uber.

La victime présumée a relaté avoir été embrassée sur la bouche, puis molestée par le joueur qui aurait porté atteinte à son intégrité physique en lui soulevant les vêtements et en l’embrassant les seins, malgré ses protestations. Malheureusement, la jeune femme a refusé de porter plainte malgré cette agression déplorable. Néanmoins, en raison de la gravité des faits avancés, le parquet a décidé de s’autosaisir de l’affaire.

Achraf Hakimi était seul chez lui, alors que sa femme et ses enfants se trouveraient actuellement à Dubaï. À noter que le joueur parisien n’avait pas disputé le match de ce dimanche face à l’OM (3-0), en raison d’une blessure à la cuisse. Cette affaire est plus inquiétante et mérite toute l’attention des autorités compétentes.

