Coup de théâtre: malgré les assurances de de Chacus, la CAN 2025 retirée à la Guinée?

Alors qu’une délégation de la CAF est à Conakry pour rassurer les autorités guinéennes quant à l’organisation de la CAN 2025 au pays du Syli national, un document de l’instance en date du juillet dernier dit tout le contraire.

Hôte du tournoi, l’organisation de la CAN 2025 finalement retirée à la Guinée? En séjour à Conakry depuis mardi dernier, une délégation de la CAF conduite par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, s’entretient avec les autorités locales. Le groupe est venu apporter un message rassurant.

«Nous allons voir comment trouver des solutions pour aider la Guinée. Nous ne sommes pas venus pour retirer l’organisation à la Guinée», a ainsi assuré le président de la FBF face à la presse guinéenne.

Mais voilà qu’un document de la CAF en date du juillet dernier, publié jeudi par Osasu Obayiuwana vient dire le contraire. En effet, le journaliste de BBC réputé pour son sérieux, a dévoilé un compte-rendu du comité exécutif de la CAF en date du 3 juillet. Dans cette note, on apprend que l’instance faîtière du football africain a entériné que la Guinée ne sera pas prête dans les temps pour accueillir la compétition et qu’une délégation doit être envoyée sur place pour l’informer de cette décision.

Qu’est ce qui s’est donc passé depuis la sortie de cette note et pourquoi la CAF n’a pas communiqué là-dessus? Alors que des doutes planent toujours sur la livraison à temps des infrastructures sportives devant abriter la compétition, les autorités guinéennes auraient-elles convaincu la CAF en deux mois? La visite en cours n’est-elle qu’une mascarade qui débouchera tôt ou tard sur le retrait de la compétition à la Guinée ? L’instance panafricaine va devoir s’expliquer sur cette situation ubuesque…

Where will the 2025 #AFCON be played, now that it is confirmed that the @CAF_Online executive committee has “unanimously decided” to withdraw it from #Guinea? Will there even be an AFCON in 2025, with one being played in 2024? CAF has many questions to answer… pic.twitter.com/V6cstmsTLs

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) September 1, 2022