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Cotonou: le ministre d’État tchadien reçu en audience par Romuald Wadagni

​Le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a reçu en audience ce mardi 30 juin 2026 au Palais de la Marina, le Ministre d’État tchadien, Tahir Hamid Nguilin.

Edouard Djogbénou
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Diplomatie
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L’émissaire était porteur d’un message spécial du Président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Cette rencontre diplomatique s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum africain de l’eau, prévu les 15 et 16 juillet prochains à N’Djamena.

Coorganisé par le Tchad, la Banque mondiale et plusieurs institutions financières multilatérales, cet événement vise à mobiliser les États africains et les partenaires internationaux autour des enjeux de l’eau et de l’assainissement.

​Au cours des échanges, le ministre tchadien a officiellement transmis l’invitation de son homologue au Chef de l’État béninois. Les discussions ont également porté sur les défis de la gestion durable des ressources hydriques sur le continent, le financement des infrastructures et le renforcement de la coopération bilatérale.

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