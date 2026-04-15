​Cotonou: le Maire Luc Gnacadja lance l’offensive contre l’occupation anarchique des voies par des garages

​Dans un communiqué officiel publié ce 13 avril 2026, l’autorité municipale a sifflé la fin de la récréation pour les propriétaires de véhicules abandonnés et les garagistes installés illégalement sur les trottoirs de la capitale économique.

​La ville de Cotonou s’apprête à faire peau neuve, mais non sans fermeté. Face à la prolifération des « garages à ciel ouvert » et à l’encombrement des voies par des épaves, le Maire Luc Gnacadja a adressé ce qu’il qualifie de « dernier avertissement » aux contrevenants.

​Le constat dressé par la municipalité est sans appel: les véhicules abandonnés et les installations mécaniques sauvages perturbent gravement la fluidité de la circulation et nuisent à l’esthétique urbaine. Au-delà du simple désagrément visuel, c’est une question de salubrité et de sécurité publique qui est posée.

​Aussi, l’édile de la ville demande expressément :

​ Aux propriétaires : de retirer sans délai leurs véhicules stationnés de façon prolongée sur la voie publique.

de retirer sans délai leurs véhicules stationnés de façon prolongée sur la voie publique. ​Aux mécaniciens : de libérer immédiatement le domaine public occupé sans autorisation.

​Phase de répression : Ce qui attend les récalcitrants

​Passé le délai de grâce, la Mairie passera à l’action. Une opération de grande envergure est annoncée dans les prochains jours à travers toute la ville. Le plan d’action se décline en trois mesures radicales :

​L’enlèvement systématique et la mise en fourrière des véhicules. ​La fermeture définitive des garages illégaux. ​La vente aux enchères des véhicules non réclamés ou non retirés dans les délais légaux.

​Un appel à la collaboration citoyenne

​Pour Luc Gnacadja, l’objectif est clair : restaurer l’ordre pour offrir aux Cotonois une ville « propre, ordonnée et sécurisée ». La municipalité compte sur la responsabilité de chacun pour éviter d’en arriver aux sanctions extrêmes, tout en rappelant que la loi s’appliquera avec toute la rigueur nécessaire.

​Les regards sont désormais tournés vers les quartiers populaires et les grands axes de la ville, où les engins de la voirie pourraient bientôt entrer en action pour dégager les artères de la cité.