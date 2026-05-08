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Cotonou: la SIRAT explique l’accumulation d’eau dans plusieurs zones après les fortes pluies du 6 mai et rassure

Les pluies intenses enregistrées le 6 mai 2026 à Cotonou et dans ses environs ont provoqué des accumulations d’eau dans plusieurs zones de la ville. Face à cette situation, la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) a tenu à rassurer la population sur la gestion des ouvrages de drainage.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Cotonou: la SIRAT explique l’accumulation d’eau dans plusieurs zones après les fortes pluies du 6 mai et rassure
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Selon l’institution, les débordements constatés dans certains points s’expliquent principalement par l’intensité exceptionnelle des précipitations, ayant temporairement dépassé la capacité de certains systèmes d’évacuation des eaux pluviales.

Sur le terrain, les équipes techniques ont été rapidement mobilisées pour limiter les impacts. Des opérations de curage des caniveaux ainsi que des actions de surveillance renforcée dans les zones à risque ont été menées afin de faciliter l’écoulement des eaux et prévenir d’éventuelles inondations prolongées.

La SIRAT rappelle par ailleurs que les comportements inciviques, notamment le jet de déchets dans les caniveaux, contribuent fortement à aggraver les risques d’inondation, malgré les investissements déjà réalisés dans le cadre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou.

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