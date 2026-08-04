Cotonou : la mairie interdit les paiements pour la signature des procès-verbaux de bornage

Face à des signalements faisant état d’exigences d’argent lors des opérations de bornage contradictoire, la mairie de Cotonou a rappelé que la signature du procès-verbal est un acte gratuit. Elle invite les populations à refuser toute demande de paiement et à dénoncer les auteurs de ces pratiques.

La mairie de Cotonou hausse le ton contre les pratiques frauduleuses observées lors des opérations de bornage contradictoire. Dans un communiqué en date du 3 août 2026, elle dénonce les demandes d’argent formulées par certaines personnes avant d’apposer leur signature sur les procès-verbaux de bornage.

Selon le communiqué, des chefs de quartier, des propriétaires mitoyens ou d’autres intervenants exigeraient le paiement de sommes d’argent avant de signer ces documents. Une pratique que la mairie qualifie d’irrégulière.

Le Secrétaire exécutif rappelle que « la signature du procès-verbal de bornage contradictoire est un acte de constatation destiné à attester de la présence des parties et de leurs observations lors des opérations de bornage ». Il insiste également sur le fait que cette signature « ne donne lieu à aucune perception de frais au profit des signataires ».

La mairie précise ainsi que toute demande d’argent en contrepartie de cette signature est interdite. « Toute exigence ou perception d’argent en contrepartie de cette signature est formellement interdite et expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur », avertit le communiqué.

Les populations sont donc invitées à ne céder à aucune sollicitation financière et à signaler sans délai aux services compétents de la mairie tout cas d’extorsion ou de tentative d’extorsion.