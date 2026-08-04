Maurice : démission d’une ministre après l’arrestation de son mari dans une affaire de trafic de drogue

La ministre mauricienne déléguée aux Arts et à la Culture, Véronique Leu-Govind, a quitté le gouvernement lundi 3 août, trois jours après l’arrestation de son époux dans une affaire présumée de trafic de cannabis entre La Réunion et l’île Maurice. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a expliqué que cette décision avait été prise d’un commun accord, en raison des perceptions suscitées par cette affaire.

Interrogé par la presse, le chef du gouvernement a rappelé que la ministre bénéficiait de la présomption d’innocence. Il a également affirmé qu’aucun élément ne permettait, à ce stade, de la mettre personnellement en cause, tout en estimant que son retrait était devenu nécessaire pour préserver le gouvernement.

Vendredi 31 juillet, Navin Ramgoolam soutenait encore publiquement Véronique Leu-Govind. Après son départ de l’exécutif, la ministre a également renoncé à la présidence des Nouveaux démocrates, une formation partenaire minoritaire de l’alliance au pouvoir.

Véronique Leu-Govind devrait être entendue prochainement par la brigade antidrogue. Les enquêteurs cherchent notamment à établir si elle disposait d’informations sur les activités de son époux ou si elle a joué un rôle quelconque dans cette affaire.

Une enquête menée entre Maurice et La Réunion

Gulshan Govind a été présenté lundi devant le tribunal de Bambous, où une accusation provisoire de trafic de drogue a été retenue contre lui. Arrêté trois jours auparavant à Maurice, il est soupçonné d’être impliqué dans une tentative présumée d’importation de près de 100 kilos de cannabis depuis La Réunion.

La valeur marchande de la cargaison est estimée à environ 4,4 millions d’euros. La procédure engagée contre lui ne préjuge pas de sa culpabilité, qui devra être établie dans le cadre de l’enquête et d’éventuelles poursuites judiciaires.

Les autorités mauriciennes travaillent en coopération avec leurs homologues réunionnaises pour retracer le parcours de la marchandise présumée. Elles tentent aussi d’identifier les personnes susceptibles d’être impliquées dans cette filière et d’en déterminer l’ampleur.

Cette affaire intervient alors que le gouvernement mauricien est confronté aux répercussions politiques de l’arrestation du conjoint d’une membre de l’exécutif. L’enquête se poursuit afin d’éclaircir les circonstances de cette tentative présumée d’acheminement de stupéfiants entre les deux îles.