​Cotonou: Coup de filet de la Police républicaine à Vodjè, dix suspects arrêtés

​La Police républicaine maintient la pression sur la criminalité urbaine à Cotonou. Une nouvelle opération menée de main de maître par les forces de l’ordre s’est soldée, le vendredi 29 mai 2026, par l’interpellation de dix individus et la saisie d’une quantité importante de produits illicites à Vodjè, dans le 11e arrondissement.

​Cette descente ciblée s’inscrit dans la droite ligne des opérations de sécurisation intensifiées ces dernières semaines dans cette zone de la capitale économique.

​L’intervention des forces de sécurité a permis de surprendre les suspects dans un kiosque ainsi que dans une artère longeant la clôture de la base de chantier de Vodjè. Les fouilles minutieuses menées par les agents ont porté leurs fruits. Ils ont mis la main sur une quantité importante de chanvre indien, accompagnée de 134 comprimés psychotropes.

​Pour tenter d’échapper à la vigilance des forces de l’ordre, les mis en cause avaient dissimulé les substances dans des appareils scellés, eux-mêmes dissimulés dans le plafond de fortune du kiosque. Une stratégie de dissimulation qui n’a pas suffi à tromper le flair des enquêteurs.

​L’appui de la population salué

​Face à ce succès opérationnel, le Commissaire major de police Ayahoué Epiphane a tenu à saluer chaleureusement la collaboration de la population, dont le partage d’informations s’avère précieux pour l’efficacité des interventions.

Le patron du commissariat du 11ème arrondissement a réitéré sa ferme volonté de poursuivre sans relâche la lutte contre l’insécurité, afin de garantir durablement la quiétude et la tranquillité des habitants de cette zone de Cotonou.