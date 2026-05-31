Bénin : les premiers mots de Aurélie Adam Soulé Zoumarou aux professionnels des médias

Après sa participation au premier Conseil des ministres du mandat de Romuald Wadagni, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a adressé un message aux professionnels des médias béninois. La ministre de la Communication chargée des Médias a appelé les acteurs du secteur à l’engagement et au travail, dans un contexte marqué par le retour d’un ministère dédié, les attentes des organisations professionnelles et les défis liés à la transformation numérique, à la crédibilité de l’information et à la liberté de la presse.

La ministre de la Communication chargée des Médias, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a adressé dimanche 31 mai un message aux professionnels des médias béninois à l’issue de sa participation, le 28 mai, au premier Conseil des ministres du mandat de Romuald Wadagni. « Aux équipes du ministère, aux professionnels des médias et à l’ensemble des acteurs du secteur, je veux dire ceci : les défis sont grands, mais notre engagement et notre détermination le sont davantage », a-t-elle déclaré, concluant par la formule : « Au travail ! »

La ministre a précisé que le développement du secteur médiatique devait contribuer au bien-être des populations et s’inscrire dans la vision du président Wadagni. Elle a cité l’évolution rapide des technologies de l’information, la transformation numérique et les exigences croissantes en matière de professionnalisme et de crédibilité de l’information parmi les défis du département.

Adam Soulé Zoumarou prend la tête d’un ministère recréé après cinq ans d’absence. Patrice Talon l’avait supprimé en 2021 en transférant la tutelle des médias à la HAAC. Son retour a été salué le 25 mai par le CNPA-Bénin et l’UPMB, les deux faitières du secteur, qui l’ont qualifié de « décision historique ». La ministre n’a pas encore précisé ses priorités programmatiques ni son agenda pour les dossiers les plus sensibles. La levée de la suspension de la Gazette du Golfe, fermée depuis août 2023 par la HAAC, figure en tête des demandes adressées par RSF au gouvernement Wadagni. La révision de l’article 550 du Code du numérique, qui criminalise la diffusion de « fausses informations », constitue le second chantier identifié par Amnesty International et Internet sans frontières.