Bénin: près de 287 000 candidats affrontent dès lundi les épreuves du CEP 2026

La session de juin 2026 du Certificat d’études primaires (CEP) s’ouvre le lundi 1er juin sur toute l’étendue du territoire béninois, marquant le coup d’envoi de la saison des examens nationaux.

Cette année, 286 995 candidats sont attendus dans 860 centres de composition pour tenter d’obtenir leur premier diplôme scolaire.

Les statistiques officielles font état de 148 424 garçons et 138 571 filles inscrits.

La quasi-totalité des candidats, soit 286 898 élèves, composera dans 847 centres ordinaires répartis à travers le pays. À ces effectifs s’ajoutent 97 candidats à besoins spécifiques, dont 36 filles, qui bénéficieront de 13 centres aménagés afin de garantir des conditions de composition adaptées.

Comparée à la session de 2025, cette édition enregistre une hausse de 5,56 % du nombre de candidats. Une progression qui témoigne de la dynamique continue de la scolarisation au primaire et de l’élargissement de l’accès à l’éducation de base.

Lancement officiel à Gbofoly

Le lancement officiel des épreuves est prévu à l’École primaire publique de Gbofoly, dans l’arrondissement d’Azovè, commune d’Aplahoué, département du Couffo. La cérémonie sera présidée par le ministre des Enseignements maternel et primaire qui donnera le top de cet examen décisif pour des milliers d’écoliers béninois.

Le CEP constitue une étape clé du parcours scolaire, conditionnant l’accès au collège et symbolisant l’aboutissement du cycle primaire pour les candidats engagés dans cette épreuve nationale.