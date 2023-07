Côte d’Ivoire : voici la date d’inauguration du 5ᵉ pont d’Abidjan

- Advertisement -

Le mercredi 12 juillet 2023, la date d’inauguration du 5ᵉ Pont ou Pont de Cocody en Côte d’Ivoire a été décidée à l’issue du Conseil des ministres.

Le pont de Cocody, le cinquième pont d’Abidjan, sera inauguré le jeudi 3 août 2023 par le président de la République, Alassane Ouattara. C’est le message que le ministre Mamadou Coulibaly a annoncé ce mercredi 12 juillet 2023, lors de sa traditionnelle conférence de presse à l’issue du Conseil des ministres.

Le porte-parole du gouvernement a rassuré l’opinion publique que tous les tests ont confirmé la qualité et la solidité de l’infrastructure. Il faut savoir que cette infrastructure possède des canaux qui enregistrent le poids de chaque 5 T. Le poids est nettement supérieur aux autres ponts du même type dans le monde, qui ont généralement un poids de 800 kg. C’est en effet l’explication donnée par les experts qui ajoutent que ces mesures ont été prises pour garantir tous les aspects de sécurité.

Au total, 19 canaux, 11 sur la partie principale et 8 côtés Cocody, traversent la lagune Ebrié pour soutenir l’ouvrage. Ces câbles sont équipés d’une technologie de pointe qui illuminera le pont et produira de la lumière orange, blanche et verte (les couleurs du drapeau ivoirien) lors des célébrations de l’indépendance. Le pont de Cocody, long de 630 m dont 200 m suspendus au-dessus du chenal de la baie de Cocody, relie les villages de Cocody et du Plateau.

Il améliorera la fluidité du trafic dans la capitale économique. Approximativement 400 jeunes Ivoiriens travaillaient 24 heures sur 24 sur le site. Le coût des travaux est estimé à 97,872 milliards de francs CFA.

En principe, la livraison des infrastructures devrait intervenir fin mars. Cependant, selon les explications du ministre, il y avait un danger à la fin des travaux. Les techniciens qui s’occupaient de l’ouvrage les ont donc réparés avant l’ouverture des opérations.

