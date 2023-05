Côte d’Ivoire: une base de données d’une grande structure étatique piratée

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, l’ensemble d’une base de données du service de l’agence Emploi-jeunes (AEJ) est en vente sur un forum cybercriminel. Une mine d’or pour les cybercriminels souhaitant faire chanter leurs propriétaires.

Des milliers d’informations de citoyens ivoiriens sont actuellement en vente sur un forum cybercriminel. L’information a été donnée par SaxX, qui se décrit comme un hacker « éthique » et spécialiste en cybersécurité.

Sur son compte Twitter, le chercheur en cybersécurité a informé que les données de l’agence Emploi-jeunes (AEJ) de la Côte d’Ivoire ont pu fuiter après une cyberattaque. » Des données critiques d’ivoiriens sont en vente sur un forum cybercriminels. Il s’agit de l’ensemble d’une base de données du service de l’agence emploi jeunes de la Côte d’Ivoire » a indiqué le lanceur d’alerte.

« L’information a été vérifiée depuis hier avec la découverte en prime d’autres vulnérabilités. » a ajouté celui qui avait été le premier a alerté sur la cyberattaque de la filiale malienne de Bank of Africa en février dernier. Et d’ajouter « Si vous êtes en Côte d’Ivoire ou dans la sous-région et que vous avez utilisé ce service dans les derniers mois, semaines et jours ; ATTENTION ! Prenez le soin de changer vos mots de passe et surtout soyez vigilants. »

Ces informations peuvent être une véritable mine d’or pour ces cybercriminels en quête d’argent facile qui peuvent faire chanter leurs propriétaires. En février dernier, la filiale malienne de Bank of Africa avait été victime d’un même acte de cyberdélinquance. Les hackeurs avaient réclamé la somme de 10 000 000 dollars (soit plus de 6,1 milliards de FCFA).