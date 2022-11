Cote d’ivoire: un policier malien arrêté en territoire ivoirien pour « violation de frontière »

Un policier malien, qui a traversé la frontière ivoiro-malienne pour se retrouver en Côte d’Ivoire a été appréhendé, jeudi 10 novembre 2022 aux environs de 13h, nous rapporte presse Côte d’Ivoire. L’agent a été remis aux autorités maliennes ce même jour.

Traoré Daouda, agent de police Malien, matricule 13684, a été arrêté jeudi 10 novembre 2022, avec un berger malien, pour violation des mesures de fermeture des frontières terrestres. Selon le journal ivoirien presse Cote d’ivoire, le président Alassane Ouattara a ordonné que ledit policier soit remis aux autorités maliennes.

L’agent a ainsi été remis aux autorités policières maliennes le même jour, sous le regard bienveillant des bureaux d’Interpol d’Abidjan et de Bamako, nous rapporte le média. Korhogo, la ville dans laquelle le policier a été arrêté est la troisième ville la plus peuplée de la Côte d’Ivoire et la plus grande ville du nord du pays, à 635 km d’Abidjan. C’est également un point de passage stratégique vers le Mali et le Burkina Faso.

Cet incident survient alors que les relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d’Ivoire sont au plus bas niveau. En effet, 46 soldats ivoiriens sont toujours détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Malgré la médiation du Togo, ses militaires ivoiriens sont toujours privés de leur liberté.

A la tribune des Nations unies à New York, le mercredi 21 septembre 2022, Alassane Ouattara avait appelé les autorités maliennes à libérer, sans délai, ses soldats « injustement détenus depuis le 10 juillet 2022 alors qu’ils étaient en déploiement en qualité de 8ème détachement de l’Élément de soutien national (NSE) au sein de la MINUSMA au Mali » . Les « 46 soldats ivoiriens, déployés en qualité de 8e détachement de l’Élément de soutien national (NSE) au sein de la MINUSMA au Mali, y sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J’appelle à nouveau à leur libération, sans délai », a déclaré Ouattara.