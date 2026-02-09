Côte d’Ivoire : un député appelle à l’unité au PDCI-RDA après un recul électoral

En Côte d’Ivoire, samedi 8 février 2026, l’honorable Bagrou Goli, député-maire de Diégonéfla et Haut représentant du président du PDCI-RDA Tidjane Thiam, a lancé un appel à l’unité et à la cohésion au sein de son parti. L’occasion était une cérémonie de vœux dans son village natal de Dédi, qui a rassemblé militants et cadres venus de tout le district du Gôh-Djiboua.

Le PDCI-RDA paie encore le prix des législatives du 27 décembre 2025 : le parti, qui disposait de 65 députés en 2021, n’en compte plus que 32 sur 255, un recul jugé sévère pour la direction de Tidjane Thiam. « Nous avons peut-être perdu une bataille, mais nous n’avons pas perdu la guerre », a souligné Bagrou Goli, rappelant que le parti reste une force capable de proposer une alternance crédible en Côte d’Ivoire.

Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu, marqué par l’exil de Tidjane Thiam en France depuis mai 2025, après le rejet de sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025. Malgré les critiques sur la distance de la direction, Bagrou Goli appelle à la patience et à la discipline interne : « La véritable solidité d’une organisation se mesure lorsqu’elle continue de fonctionner en l’absence de son chef. »

Les tensions se font également sentir au sein du groupe parlementaire PDCI, trois députés-maires ayant choisi de ne pas rejoindre leur groupe. Mais Bagrou Goli se veut rassurant : « Des démarches de médiation sont en cours. L’unité sera préservée si chacun respecte les orientations de la direction et travaille sur le terrain dans de bonnes conditions. »

Sur le plan local, le député-maire entend se concentrer sur l’accès à l’eau potable, l’extension du réseau électrique et la réhabilitation des routes endommagées par les pluies. Il a également effectué une tournée de remerciements auprès des populations, insistant sur le travail pour tous, au-delà des clivages électoraux.

Pour conclure, Bagrou Goli a invité militants, cadres et jeunes à rester solidaires et à œuvrer ensemble pour le développement des communes et l’avenir du PDCI-RDA. « Avec l’union, la cohésion et le travail, nous pouvons relever les défis et bâtir un avenir meilleur pour nos populations », a-t-il affirmé.