Côte d’Ivoire : un agent des Eaux et Forêts retrouvé mort dans l’agro-forêt de Goin-Débé

En Côte d’Ivoire, le corps d’un agent des Eaux et Forêts a été retrouvé le samedi 14 février 2026 dans l’agro-forêt de Goin-Débé, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte afin d’élucider les circonstances de ce décès.

Dans un communiqué diffusé le jeudi 19 février 2026, le ministère ivoirien des Eaux et Forêts a confirmé la mort du sergent-chef Koumaré Issouf. Son corps avait été découvert quelques jours plus tôt dans cette zone forestière. L’agent, affecté à Zagné, dans le département de Taï, était en service dans la région.

Informé du drame, le ministre de tutelle a dépêché le directeur régional du Cavally sur les lieux pour procéder aux constats nécessaires et apporter son soutien à la famille du défunt. La Gendarmerie nationale s’est saisie de l’affaire et une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes exactes du décès.

