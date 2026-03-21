Côte d’Ivoire U23 : liste complète des joueurs convoqués pour mars

Le sélectionneur des Éléphants U23, Mamadou Doumbia, a dévoilé sa liste en vue de la prochaine fenêtre internationale : la Côte d’Ivoire se rendra au Maroc pour deux rencontres amicales programmées les 26 et 30 mars. Ces sorties offriront à l’encadrement technique l’occasion d’analyser le potentiel du groupe et de travailler les automatismes avant les échéances officielles.