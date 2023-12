Côte d’Ivoire : Tiken Jah Fakoly fait une révélation fracassante

La célébrité du Reggae ivoirien et Africain, Tiken Jah Fakoly a récemment fait une révélation fracassante qui fait boule de neige sur la toile.

Le controversé Reggaeman Tiken Jah Fakoly ne cesse de faire parler de lui. Reçu sur les plateaux de l’émission « Show Buzz », diffusée sur la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI), le chanteur a fait une déclaration, qui tourne d’ailleurs en boucle sur les réseaux sociaux.

En effet, après une tournée de plusieurs mois hors de la Côte d’Ivoire, Tiken Jah Fakoly est de retour au bercail. A son arrivée à l’Aéroport, un accueil chaleureux lui a été offert et c’est pour une première selon lui. « C’est la première fois que j’ai un accueil comme ça et ça me fait plaisir », a-t-il confié.

Il a aussi ajouté qu’il n’a jamais été décoré dans son pays. « Je n’ai jamais été décoré dans mon pays. Je n’ai pas d’explication et je n’ai pas de demande à faire. Peut-être que ça viendra un jour. Mais quand les choses sont naturelles, c’est mieux », a déclaré Tiken Jah Fakoly.

Cette déclaration du chanteur a été perçue au sein de l’opinion comme un coup de gueule. Mais pour Tiken Jah Fakoly, il n’en est pas. « J’ai une belle carrière aujourd’hui, je n’ai rien à envier. Quelqu’un qui joue partout et qui a le respect du public. Je pense que c’est la meilleure décoration », explique-t-il.

Pour conclure, le chanteur a expliqué qu’il s’était déjà préparé psychologiquement à être rejeté, pour avoir choisi le Reggae. Il a même évoqué l’exemple de Bob Marley, qui n’a jamais été décoré de son vivant dans son pays. « Le reggae est une musique de contre-pouvoir. Le reggae a toujours eu de problème avec ceux qui sont au pouvoir, mais une ligne tracée qu’il faut suivre », a-t-il indiqué.

Et il faut noter que ce rôle de contre-pouvoir, le Reggaeman le joue très bien à travers sa musique. Les thématiques abordées le plus souvent dans ses chansons en disent vraiment long. Il a pour habitude de prendre clairement position pour le bas peuple et dénonce les inégalités et mes injustices. Vainqueur du trophée « Les Victoires de la musique » en France, Tiken Jah Fakoly vise désormais le Grammy Awards.