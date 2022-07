Côte d’Ivoire: tête-à-tête ultime entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo

Ce mardi 12 juillet, Laurent Gbagbo s’est rendu mardi chez Henri Konan Bédié à sa résidence de Cocody dans l’est de la capitale économique ivoirienne. Les deux enciens chef d’Etat ont eu plus d’une heure d’échanges, avant la rencontre annoncée à trois avec le Président de la République, Alassane Ouattara, à la Présidence au Plateau ce jeudi 14 juillet 2022.

Selon la presse ivoirienne, aucune information sur le contenu des échanges entre les deux anciens présidents ivoiriens n’a été révélée. La rencontre s’étant déroulée dans un cadre strictement confidentiel.

Depuis son retour en Côte d’Ivoire le 17 juin 2021 après dix ans d’absence du pays, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, qui sont désormais alliés au sein de l’opposition, se sont rencontrés à plusieurs reprises. La rencontre entre le chef de l’Etat Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs ( Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo) s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du récent dialogue politique.