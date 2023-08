Côte d’Ivoire – Tentative d’assassinat du frère d’un ministre : un maire se prononce

Lors d’une réunion à Toumodi, Idrissa Koné a révélé des informations préoccupantes concernant la tentative d’assassinat du frère d’Amédé Kouakou lors de la désobéissance civile en Côte d’Ivoire.

En effet, les révélations les plus importantes du maire de Toumodi concernaient les menaces personnelles et les tentatives présumées d’assassinat de certaines personnes. De plus, il a souligné que plusieurs personnalités politiques avaient été contraintes de quitter la ville en utilisant des moyens inhabituels, tels que l’utilisation d’hélicoptères et l’intervention de la gendarmerie.

Le frère du ministre Amédé Kouakou, Charles, aurait survécu à une mort préméditée en fuyant la région, car sa vie était menacée. Pour rappel, les perturbations survenues pendant la période de désobéissance civile en Côte d’Ivoire ont exposé les divisions au sein de la population de Toumodi, entre partisans et opposants d’un troisième mandat.

Selon le maire, la situation s’était aggravée, entraînant des violences tragiques dans la communauté entre les groupes Baoulés et Dioulas. Malheureusement, au moins six personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels ont été causés par ces affrontements.