Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo fait des révélations sur Mamadou Koulibaly

Dans son livre récent intitulé « Du Sous-sol de la République à la Restauration », Simone Gbagbo, l’ancienne première dame de Côte d’Ivoire, parle de Mamadou Koulibaly et également de sa détention à l’Hôtel du Golf après la crise postélectorale de 2011.

Dans le livre-entretien de 400 pages, il y a un chapitre captivant dans lequel elle discute avec diverses personnalités, en particulier avec Mamadou Koulibaly, qui a été président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire sous l’administration de son ex-époux, Laurent Gbagbo.

Au chapitre 57 et 58 de son livre, la présidente du Mouvement des Générations Capables (MGC) relate une rencontre captivante avec Mamadou Koulibaly pendant sa détention au Golf Hôtel. Notamment, elle mentionne Mamadou Koulibaly et le Député Brissi Claude parmi ceux qui sont arrivés. Simone Gbagbo continue en donnant des détails sur les propos surprenants que Koulibaly a exprimés lors de leur rencontre : « Il a annoncé qu’il était revenu pour la rentrée parlementaire et qu’il comptait inviter Alassane Ouattara à l’Assemblée Nationale, afin de lui donner l’occasion de s’expliquer sur ses intentions après les évènements que le pays venait de vivre.«

Le témoignage de l’ancienne députée d’Abobo montre un moment intense. Dans son récit, elle affirme avoir été surprise par la visite et les propos de Mamadou Koulibaly. Ce dernier a été pris au dépourvu lorsqu’il a révélé ses intentions d’inviter Alassane Ouattara à l’Assemblée Nationale pour présenter ses projets post-crise. Elle admet que sa stupéfaction était si grande qu’elle était bouche bée et incapable de réagir : « J’en ai été si surprise que mon regard est resté rivé sur lui. Le souffle coupé, je n’ai ni pu, ni voulu ajouter quoi que ce soit.«

Par la suite, la conversation a pris une tournure réservée, les visiteurs se retirant dans une pièce adjacente pour échanger des propos avec le président Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo n’a jamais été informée du contenu de cette conversation, ce qui laisse un mystère quant aux sujets discutés entre les deux personnalités politiques.

Enfin, le livre captivant de Simone Gbagbo intitulé « Du Sous-sol de la République à la Restauration » offre à tous des révélations fascinantes sur les discussions et les dynamiques politiques qui se sont déroulées en coulisses pendant cette période tumultueuse de l’histoire de la Côte d’Ivoire.