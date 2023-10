Côte d’Ivoire: Serge Beynaud justifie son retrait des Primud 2023

- Publicité-

Le chanteur ivoirien Serge Beynaud a annoncé officiellement son retrait des Primud 2023 dans un courrier adressé à M Group.

Serge Beynaud ne participera pas aux Primud 2023. L’artiste ivoirien a pris cette décison au lendemain de sa nomination pour ce prestigieux prix. Cette déclaration a été faite par le biais d’un courrier envoyé aux organisateurs de l’événement, suivi d’un communiqué publié sur sa page Facebook.

Dans le communiqué, Serge Beynaud explique les raisons de sa décision et clarifie sa position vis-à-vis de la compétition. Il tient à souligner qu’il ne souhaite plus être associé à cette compétition, bien qu’il n’ait aucun problème avec les organisateurs.

Serge Beynaud justifie son retrait

« Je fais ce post pour répondre à certains de mes fans qui me posent des questions concernant mon désintérêt vis-à-vis de mes nominations les années précédentes. Je voudrais le dire publiquement aujourd’hui : je ne souhaite plus être associé à la compétition. NB : Je n’ai aucun problème avec les organisateurs. Je reste disponible si je peux aider en quoi que ce soit dans l’organisation, ou la promotion de la cérémonie. Mais je ne suis plus intéressé par la compétition », a expliqué Serge Beynaud.

Molare, le boss du Coupé-décalé, a pris acte de la décision de Serge Beynaud et l’a remercié pour ses encouragements. « Nous prenons acte. Nous allons donc te retirer de la compétition. Merci pour tes encouragements ». Cette annonce a suscité différentes réactions au sein de l’industrie musicale en Côte d’Ivoire.

Les Primud, acronyme de « Prix des musiques urbaines et du coupé-décalé », sont une compétition musicale annuelle qui vise à récompenser les meilleurs artistes ivoiriens dans différentes catégories. Serge Beynaud a été nominé à plusieurs reprises par le passé, mais sa décision de se retirer de la compétition pour l’édition 2023 marque un tournant dans sa carrière musicale.

Serge Beynaud est connu pour ses nombreux succès dans le domaine du Coupé-décalé, un genre musical très populaire en Côte d’Ivoire. Son talent et son charisme lui ont valu une grande renommée dans l’industrie musicale africaine.