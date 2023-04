Côte d’ivoire: Safarel Obiang menace les opérateurs GSM après la hausse des tarifs de l’internet

Les réactions continuent d’affluer dans le rang des artistes depuis que les services des opérateurs de téléphonie mobile ont revu à la hausse le coût de l’internet. Après le Molare, c’est le tour de Safarel d’exprimer son mécontentement et d’appeler les opérateurs GSM à remédier à la situation rapidement.

Depuis le 06 avril 2023, une hausse des tarifs data mobile a été instaurée par les trois grands opérateurs de services de communication pour mobiles en Côte d’ivoire. Ainsi, les abonné(e)s doivent désormais payer 1000 FCFA pour un Giga octet d’internet, soit 1 FCFA le mégaoctet, entraînant une diminution du volume internet disponible. Cette décision a suscité la colère non seulement de certains hommes politiques, mais aussi des artistes.

Dans une sortie sur ses réseaux sociaux, l’artiste coupé décalé Safarel Obiang a poussé un coup de gueule à l’encontre des responsables des opérateurs GSM en Côte d’ivoire. Le grand vainqueur du Primud 2019 a souligné que cette augmentation impacterait non seulement la population, mais aussi les artistes qui dépendent de leurs fans pour gagner leur vie.

« Personnellement, on n’a rien contre vous, mais votre affaire d’internet là remédiez à cela très rapidement svp. Sinon après mon vieux môgô Molar, je descends sur vous là-bas et vous allez lire l’heure. Vaut mieux m’avoir comme ami que ennemi. Hier, c’était sur les artistes, aucun sponsor et maintenant la population ! c’est-à-dire que c’est sur nos fans qui nous donnent à manger que vous êtes arrivés ? Aaah c’est que ça va chauffer dès« , a réagi sur ses réseaux sociaux l’artiste coupé décalé Safarel.

Dans la foulée, Safarel Obiang a également fait part de sa détermination à agir pour faire entendre sa voix, en évoquant la possibilité d’une intervention musclée si les opérateurs ne prennent pas rapidement des mesures pour remédier à la situation. « Quand vous nous laissez tomber, vous refusez de nous accompagner sur nos événements, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et les personnes qui nous soutiennent, qui nous redonnent le sourire, qui se déplacent massivement pour nos concerts et qui nous donnent la force sur les réseaux, c’est la population. Donc, remédiez encore à cela plus rapidement« , a-t-il ajouté.

Cette réaction de Safarel Obiang est partagée par de nombreux consommateurs ivoiriens qui n’ont pas manqué de remercier l’artiste d’avoir fait entendre sa voix dans cette lutte contre l’augmentation soudaine des tarifs de l’internet mobile en Côte d’ivoire.

