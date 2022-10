Côte d’Ivoire – Rentrée scolaire : Ramba Junior n’a pas repris les cours, la « Chine » s’interroge

En Côte d’Ivoire, comme dans bon nombre de pays africains, les élèves ont repris le chemin de l’école, et, ceci, depuis quelques trois semaines. Du côté de la « Chine », les admirateurs de Ramba Junior se posent la question de savoir ce qu’il en est de leur jeune idole, qui n’a pas été vu au cours, alors que l’adolescent passe en 6ème.

La rentrée des classes a eu lieu, en Côte d’Ivoire, depuis plus de trois semaines, comme c’est le cas dans d’autres pays africains. Malheureusement, ce jour, qui peut être le plus beau, pour certains élèves, peut ne pas l’être, pour d’autres. Et, pour cause, à cause du manque de moyens financiers et matériels, notamment, des enfants n’auront pas cette chance de remettre les pieds à l’école, de revoir leurs anciens camarades, et de se faire, éventuellement, d’autres amis.

Le jeune garçon a disparu de la circulation …

Ainsi, les « Chinois » se posent-ils la question de savoir si Ramba Junior a pu reprendre les cours, surtout, quand on sait que le « petit » rappeur ivoirien entre en 6ème. L’inquiétude des admirateurs de la jeune icône est accentuée, d’autant plus que, habitué des sorties sur les réseaux sociaux, l’ex-protégé de Badro Escibar a, complètement, disparu de la circulation.

Dès lors, une question revient sur toutes les lèvres : Ramba Junior a-t-il un problème de moyens, au point de ne pas pouvoir reprendre les cours ? En tout cas, en attendant que quelqu’un daigne apporter un semblant de réponse à cette question, l’opinion publique interpelle les proches et le staff de l’artiste. Les internautes, sevrés d’informations, à propos du jeune rappeur, attendent d’être situés.

Par ailleurs, par anticipation, les « Chinois » en appellent aux bonnes volontés, au cas, où il se serait avéré que la famille de Ramba est, véritablement, confrontée à un problème de moyens, ce qui pourrait empêcher l’adolescent de poursuivre ses études.