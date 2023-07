Côte d’Ivoire: remise de drapeau à plus de 1000 élèves sous-officiers de première année

- Publicité-

L’école de gendarmerie d’Abidjan-Cocody a servi de décor à la cérémonie de remise du drapeau à 1 415 élèves sous-officiers de première année, dont 91 femmes, ce mardi 11 juillet 2023.

Le Général de Corps d’Armée Alexandre Apalo Touré, Commandant en Chef de la Gendarmerie Nationale, qui a présidé la cérémonie, a appelé les élèves sous-officiers à servir leur pays avec dévouement et loyauté. Il leur a rappelé leur rôle clé en tant que défenseurs de la patrie, tout en les exhortant à être prêts à « risquer leur vie chaque fois que nécessaire ».

Le commandant en chef de la gendarmerie nationale a également insisté sur l’importance de l’éducation pour l’exercice efficace de leurs fonctions afin de toujours rester dans la légalité. Il a noté que les tatouages ​​sont souvent perçus comme la manifestation d’un individualisme excessif et d’une attitude rebelle, incompatible avec l’esprit de discipline et de cohésion des forces de défense et de sécurité.

Le Général affirme que la gendarmerie a besoin de membres qui respectent les principes de respect, de responsabilité et de dévouement pour remplir son rôle de corps d’élite chargé de protéger et de servir la nation.

La remise du drapeau est un moment hautement symbolique après que les stagiaires aient dû faire face à de dures épreuves physiques et morales pendant trois mois. C’est aussi une étape importante dans leur formation de futurs gendarmes. Cette cérémonie témoigne de la détermination du Président de la République, Alassane Ouattara, Commandant en Chef des Armées, à renforcer son armée.