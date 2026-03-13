Côte d’Ivoire : quatre députés quittent le groupe parlementaire du PDCI

Des tensions internes secouent le Parti démocratique de Côte d’Ivoire–Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) à la suite des mauvais résultats enregistrés aux dernières élections législatives. Le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny voit son influence parlementaire fortement réduite, ce qui alimente des critiques et des actes de défiance au sein de ses rangs.

Depuis le 6 mars 2026, quatre députés ont informé la direction qu’ils suspendaient leur participation au groupe parlementaire du PDCI-RDA, expliquant vouloir marquer leur désaccord avec la manière dont le groupe est conduit sous l’autorité de Me Chrysostome Blessy. Ces départs s’ajoutent au retrait, quelques semaines plus tôt, de trois autres parlementaires.

Parmi les griefs évoqués figurent des décisions prises sans consultation, des manques de communication et l’éviction des anciens députés des postes clés de l’Assemblée. Selon Me Athanase Kouamé, l’objectif de cette suspension est de mettre en lumière des dysfonctionnements qui nuisent à la cohésion du groupe parlementaire et à son fonctionnement interne.

La députée de Bocanda, Eliane N’Zi N’da, a également dénoncé ce qu’elle perçoit comme une carence d’organisation et d’orientation stratégique au sein du parti, pointant du doigt les conséquences de l’échec électoral de décembre. À ses yeux, les résultats — autour de trente sièges — sont loin des espoirs placés dans la formation politique, qui visait un nombre bien supérieur de représentants.

Réponses officielles et perspectives

Interrogé par la presse proche du parti, Me Chrysostome Blessy a relativisé la portée des remontrances et assuré qu’il n’avait, à ce stade, pris aucune mesure autoritaire à l’égard du groupe parlementaire. Il présente la situation comme un différend à gérer sans bouleverser l’appareil.

En parallèle, le PDCI-RDA annonce envisager, pour cette année, la convocation d’un bureau politique destiné à réviser les textes internes et à procéder à une mise au point approfondie de son organisation. L’instance devra aussi servir à tirer les leçons de la période récente et à définir une nouvelle stratégie de redressement.