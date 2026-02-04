Côte d’Ivoire : PROXIMO 2026, NSIA Vie Assurances ambitionne d’offrir un contrat d’assurance vie

Du 19 au 30 janvier 2026, NSIA Vie Assurances a déployé PROXIMO 2026, sa campagne nationale itinérante visant à rapprocher l’assurance vie des populations ivoiriennes, avec des étapes dans plusieurs villes clés dont des quartiers du District d’Abidjan et des localités de l’intérieur du pays.

Initiée il y a plus d’une décennie, l’opération PROXIMO se présente comme un rendez-vous annuel de proximité et de transparence, selon le communiqué diffusé par l’entreprise. L’édition 2026 s’inscrit dans cette continuité en se donnant pour objectif d’informer et d’échanger avec des publics aux profils socio-économiques variés, indépendamment de leur niveau de revenu.

Les équipes de NSIA Vie Assurances ont parcouru l’ensemble du territoire, annoncent les documents publiés, en s’arrêtant notamment dans le District d’Abidjan — à Bingerville, au Plateau et à Treichville — ainsi que dans des villes de l’intérieur telles que Bouaké, Daloa, Korhogo, Yamoussoukro, San-Pedro, Divo, Abengourou et Man, entre autres localités.

Objectifs et contenus de la campagne

Selon le communiqué, PROXIMO 2026 avait pour axe principal la simplification des informations relatives à l’assurance vie. Les organisateurs ont expliqué leur démarche en insistant sur un langage clair et accessible, destiné à faciliter la compréhension des mécanismes d’assurance par des publics qui n’ont pas nécessairement l’habitude de recourir à ces produits.

La campagne a permis aux habitants rencontrés d’accéder à des présentations de plusieurs produits dits « phares » de NSIA Vie Assurances. Le communiqué précise que ces solutions ont été conçues pour accompagner les assurés à différentes étapes de la vie, en mettant en avant des dimensions telles que la sécurité financière et la prévoyance.

Durant la période de la tournée, les représentants de l’assureur se sont déclarés mobilisés pour écouter les préoccupations locales et pour répondre aux questions des usagers sur les garanties, les modalités d’adhésion et l’adaptation des offres aux réalités sociales et économiques des ménages ivoiriens. L’action a été présentée comme une occasion d’échanger directement avec des populations vivant et travaillant sur place.

Le dispositif national, tel que décrit par NSIA Vie Assurances, a couvert à la fois des zones urbaines et des localités de l’intérieur, ce qui, selon le communiqué, vise à rendre l’assurance plus accessible sur l’ensemble du territoire.