Côte d’Ivoire : Prix plancher bord champ de la noix de cajou fixé à 400 FCFA/kg pour la campagne

La Côte d’Ivoire a lancé vendredi 6 février 2026 à Yamoussoukro la campagne nationale de commercialisation de la noix de cajou, avec un prix plancher bord champ fixé à 400 FCFA le kilogramme, a annoncé le ministère de l’Agriculture. Cette décision, prise à l’issue des Journées nationales du producteur de l’anacarde, du coton et du karité, intervient dans un contexte de tensions sur le marché international et d’évolution défavorable de la parité monétaire.

La cérémonie de lancement, tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny devant plusieurs milliers de producteurs, a été présidée par Bruno Nabagné Koné, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières. Selon le ministre, l’objectif de l’exécutif est d’assurer l’écoulement de la production nationale tout en offrant une protection minimale aux revenus des planteurs. Il a présenté la fixation du prix comme un arbitrage « prudent mais protecteur » destiné à concilier réalités de marché et préoccupations sociales.

L’arrière-plan de cette décision comprend plusieurs facteurs évoqués par le gouvernement : un fléchissement de la demande mondiale pour l’anacarde, des mesures tarifaires restrictives mises en place par les États-Unis, et un recul du dollar par rapport au franc CFA, qui réduit mécaniquement les recettes à l’export et les marges disponibles pour soutenir les prix au bord champ.

Modalités, portée et calendrier de la mesure

Le prix de 400 FCFA/kg est présenté comme un plancher révisable. Le gouvernement a précisé qu’un point d’étape est programmé fin avril 2026 pour réévaluer la situation en fonction de l’évolution des cours internationaux et de la parité monétaire. Bruno Koné a rappelé que, historiquement, les prix bord champ ont oscillé entre 275 et 425 FCFA/kg au cours des sept dernières années, situant le niveau retenu pour 2026 dans la fourchette haute de cette période.

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, entend maintenir sa compétitivité sur les marchés d’exportation tout en garantissant une rémunération « décente » aux producteurs, selon les termes employés par le ministère. Après un prix record de 425 FCFA/kg lors de la campagne principale 2025 — hausse de 54 % sur un an — le gouvernement explique ce repli comme un ajustement rendu nécessaire par un environnement international plus contraint.

Le ministère a aussi rappelé l’engagement explicite de l’État, sur instruction du président de la République, à intervenir financièrement « chaque fois que nécessaire » pour soutenir le pouvoir d’achat des producteurs. Cette intervention s’inscrit dans la continuité des réformes de la filière et des mécanismes mis en place pour garantir un prix minimum au bord champ, mesures qui ont été détaillées lors des Journées nationales et seront évaluées lors du point d’étape prévu fin avril 2026 mais